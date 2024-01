A Polícia Militar de Cambira registrou uma ocorrência de furto na Rua Osvaldo Rivelini nesta segunda-feira (8).

O morador informou que ao chegar em sua residência verificou que haviam arrombado as travas do portão, bem como uma das entradas que dá acesso ao interior da casa, sendo subtraído alguns itens do seu interior. A casa foi totalmente revirada, sendo levado aproximadamente R$ 2.000,00 em joias diversas, três Smart TV, um notebook da marca vaio, entre outros objetos.