Em cerimônia com governador do Estado do Paraná, PRF recebeu 30 novas viaturas

Curitiba (PR), 23/09/2021 – Em cerimônia realizada na quarta (22) a PRF, através do governo do estado do Paraná, recebeu 30 novas viaturas. São 29 viaturas GM Trailblazer e uma unidade operacional móvel. Os veículos foram adquiridos com recursos da verba de aparelhamento advinda dos contratos de concessões de rodovias. Os recursos, que totalizam cerca de R$ 8 milhões, são referentes aos lotes operados pelas concessionárias Viapar, Rodonorte, Ecocataratas e Econorte.

A dotação destes veículos tem a finalidade de renovar a frota que atua nas circunscrições das Delegacias PRF na região metropolitana de Curitiba, de Ponta Grossa, de Guarapuava, de Londrina, de Maringá, de Cascavel e de Foz do Iguaçu – abrangendo o anel de integração.

Durante a solenidade, o governador do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Jr, lembrou que existe uma necessidade que a PRF e as demais forças policiais do Estado estejam preparadas, integradas e com bom equipamentos devido a grande movimentação da fronteira e do porto de Paranaguá. Ele ressaltou que a PRF é exemplo em inovação tecnológica. “A PRF, na minha visão, é a força policial mais moderna do Brasil”, comenta o governador.

Em seu discurso, o secretário de estado de infraestrutura e logística, Sandro Alex, falou sobre o projeto de transformar o estado num corredor logístico promovendo além da mobilidade e a infraestrutura, a segurança viária. “ Esse novo programa ouviu as reivindicações da PRF e nós teremos um nível de excelência internacional nos parâmetros de segurança viária”, comenta.

A integração entre a PRF, o estado do Paraná e entidades privadas para promover não somente a segurança mas também o acolhimento dos usuários das rodovias foi um ponto muito citado pelo superintendente da PRF no Paraná, Antônio Paim. “Temos muitos desafios pela frente, mas com a força da nossa integração certamente nós vamos entregar um serviço público onde o cidadão vai ser prioridade, e daí vem a nossa grande alegria em receber essas viaturas”, comenta o superintendente.

Diversas autoridades estavam presentes na cerimônia, entre elas o chefe da casa civil, Guto Silva, o diretor geral do Detran-PR, Wagner Mesquita, os ex-superintendentes da PRF no Paraná, Adriano Furtado (atualmente Diretor de Operações do Detran-PR) e Ismael de Oliveira, a presidente da CCR Rodonorte, Thais Borges Lambre, o deputado federal Nicoletti (RO), o deputado estadual delegado Fernando e o prefeito de Umuarama (PR), Hermes Pimentel, além de policiais rodoviários federais.

