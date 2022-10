Em duas ocorrências a PRF apreende mais de quinhentos mil maços de cigarros neste domingo na região de Nova Esperança

Duas pessoas foram presas em flagrante

Por volta das 09h no km 136 da BR 376, município de Nova Esperança, policiais rodoviários federais realizavam uma fiscalização focada no combate à criminalidade, quando perceberam que um caminhão baú, em atitude suspeita, acessou sentido a cidade de Colorado.

Os policiais o seguiram e tentaram a abordagem, porém, o condutor não a obedeceu e empreendeu fuga por mais de 20 quilômetros.

Em determinado momento, com parte dos pneus avariados, ele adentrou em uma estrada vicinal, parou de forma abrupta e tentou a fuga a pé, porém, foi alcançado e preso pelos PRFs. Dentro do baú havia aproximadamente 450 mil maços de cigarros oriundos do Paraguai.

Esse condutor, um senhor de 55 anos, disse aos policiais ter pego o caminhão já carregado em Assis Chateaubriand e pretendia levá-lo até Cambé, região norte do Estado.

Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal e o caminhão ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.

Pouco mais de 40 minutos após, no km 135 da BR 376, outra equipe da PRF fez outra apreensão de cigarros contrabandeados.

Um utilitário furgão, conduzido por um homem de 38 anos, foi abordado pelos policiais e dentro deste, havia em torno de 55 mil maços.

O condutor, que já foi preso pela PRF pelo crime de contrabando de cigarros, disse aos policiais que pegou essa carga em Umuarama e tinha como destino o Estado de Minas Gerais.

Ele também foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Federal e a carga ao depósito da Receita Federal, ambos em Maringá.