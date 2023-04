Em Maringá professor que pilotava Harley Davidson morre em acidente

O professor de física Marcio Anicete dos Santos, de 42 anos, faleceu na noite desta quarta-feira (19) em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido na Avenida Prefeito Sincler Sambatti, no bairro Bertioga, em Maringá. Santos conduzia uma moto Harley Davidson quando colidiu com a lateral de um caminhão no cruzamento com a Rua Pioneiro José Balan.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Corpo de Bombeiros e iniciaram a massagem cardiorrespiratória até a chegada da equipe de resgate. Infelizmente, os socorristas tentaram salvar a vida de Santos por mais de 40 minutos, mas ele não resistiu aos múltiplos ferimentos.

A Polícia Militar e o Semob isolaram a cena para os trabalhos da perícia. Mais tarde, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. A Delegacia de Trânsito de Maringá está responsável pela investigação do caso.