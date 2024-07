Em Marumbi: Criança chama a Polícia para denunciar pai violento

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi à 1h08 da madrugada desta sexta-feira (26).

Conforme a PM, o solicitante, um jovem de aproximadamente dez anos de idade, entrou em contato com a Central de Operações para informar que seu pai estava violento com ele e com sua mãe dentro da residência.

A equipe policial de imediato deslocou ao local onde confirmou os fatos com o jovem e com sua mãe (vítima), onde informou que o homem, que está desempregado, constantemente chega em casa embriagado e começa a perturbar a todos, desde a esposa até os dois filhos menores, onde também os ameaça de agressão física e os xinga com diversos palavrões, também quer quebrar os móveis de dentro da casa.

Na ocasião, o homem já estava dormindo. A mulher afirmou que não foi agredida e que não queria no momento representar, somente que ele deixasse provisoriamente a residência.

Assim sendo, em conversa com o mesmo, deliberadamente aceitou em passar o restante da noite na casa de sua mãe que reside próximo. Entretanto, XXXX em oportunidade futura irá pedir medida protetiva.

O boletim de ocorrência foi confeccionado.