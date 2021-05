Em reunião virtual da Amusep, Mandaguari confirma retorno gradual às aulas na próxima quarta-feira (19)

Prefeitos e secretários de educação integrantes da Amusep (Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense) participaram na manhã desta segunda-feira (17) de uma videoconferência com dois assuntos em pauta: o retorno gradual das aulas presenciais e a visita do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que estará em Maringá na próxima sexta-feira, dia 21 de maio.

A prefeita de Mandaguari, Enfª Ivonéia Furtado, participou da reunião virtual ao lado da secretária de Educação do município, Selma Bertolini. E o município confirmou para a próxima quarta-feira, dia 19, o retorno gradual das aulas presenciais nas rede Municipal de Ensino e que, para tanto, o planejamento e os planos de contingências já foram elaborados pela secretaria.

O RETORNO

No caso de caso o retorno é para as escolas de 1º ao 5º ano, já que os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ainda não terão atendimento presencial.

O Decreto 290/2021, publicado na semana passada, autorizou o retorno às aulas no modelo híbrido, sendo que, no caso das aulas presenciais, devem ser seguidas todas as medidas sanitárias para contenção de propagação do vírus tais como: uso correto de máscaras, álcool gel – que deve ficar à disposição de todos os usuários (alunos professores, funcionários, etc.) – e distanciamento social com, no mínimo, 1,5m entre as pessoas, com carteiras intercaladas.

MINISTRO

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estará em Maringá na próxima sexta-feira (22). O encontro, restrito a prefeitos e secretários de Educação dos 30 municípios da Amusep, está previsto para às 10h00 nas dependência da Unicesumar.