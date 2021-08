Empresário morre em capotamento registrado na BR-376

Um empresário de Maringá morreu em um capotamento na BR-376, a poucos metros da entrada do Contorno Norte, do Jardim Ouro Cola, na noite desta sexta-feira (27). Robson Rodrigo Ghizelini, de 33 anos, conduzia uma BMW, com placas de Marialva, e seguia sentido Maringá.

O carro capotou, saiu da pista e bateu em árvores às margens da rodovia. Por conta do forte impacto, o motorista foi ejetado do veículo e acabou parando embaixo do carro. O maringaense não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Chovia na hora do acidente.

Com informações Corujão Notícias