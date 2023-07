Encomenda explode no Centro de Distribuição dos Correios em Apucarana

No Centro de Distribuição Domiciliar (CCD) dos Correios, localizado na Avenida Pirapó, na Barra Funda, em Apucarana, dois funcionários ficaram feridos após a explosão de uma encomenda. O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (17) e exigiu a intervenção do Corpo de Bombeiros, que prontamente prestou socorro às vítimas.

Os trabalhadores feridos sofreram lesões leves, sendo que uma vidraça foi quebrada devido ao impacto da explosão, resultando em pequenos cortes nas mãos dos funcionários. Além disso, ambos inalaram a substância presente na encomenda, que, conforme informações preliminares, trata-se de lança-perfume.

De acordo com relatos, os funcionários estavam manuseando as encomendas na esteira quando o incidente ocorreu. A encomenda problemática teria origem no Rio de Janeiro e tinha como destino um morador do Núcleo João Paulo, em Apucarana, segundo informações fornecidas pela Polícia Militar.

As autoridades estão investigando o ocorrido e tomarão as medidas necessárias.