Encontro nacional de Detrans discute serviços digitais, segurança e ações educativas

Evento aconteceu em Brasília com a presença de todos os Estados. Foram três dias de painéis, fóruns e palestras. Também foi eleita a nova diretoria da Associação Nacional dos Detrans.

A revolução digital na prestação de serviços, educação, legislação, segurança e comunicação foram os principais temas do 75° Encontro Nacional dos Detrans (END), realizado pela Associação Nacional dos Detrans (AND), de quarta até esta sexta-feira (01 a 03), em Brasília.

O diretor-presidente do Detran-PR, Adriano Furtado, participou do evento, que teve a presença de diretores, equipes técnicas e assessorias das autarquias de todos os estados. O encontro também contou com a participação do secretário nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, e sua equipe.

“A participação das equipes e dos gestores nos fóruns que acontecem no encontro nacional é importante para o desenvolvimento de atividades e a criação de projetos para o departamento”, disse Furtado. “A aprendizagem e a troca de conhecimento são formas de garantir melhorias a setores importantes do órgão, levando ao cidadão mais facilidade, agilidade e qualidade nos serviços e atendimentos”.

Na quarta-feira, antes da abertura do encontro, os diretores dos departamentos e representantes se reuniram para eleger a nova equipe diretiva da Associação Nacional dos Detrans para o biênio de 2023/2024. À frente da entidade estará o diretor-presidente do Detran-RN, Jonielson Pereira, e, como vice, o diretor-presidente o Detran-MG, Eurico da Cunha Neto.

NACIONAL – A equipe do Detran também esteve na Secretaria Nacional de Trânsito para tratar de questões que possam resultar em melhorias para o trânsito paranaense. Furtado apresentou a proposta de uma maior integração entre os órgãos que compõem o sistema, com intuito de unir esforços em busca de soluções para problemas comuns.

Com AEN