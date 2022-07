O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (29), na PR-453, próximo a Borrazópolis.

A pista estava molhada na hora do acidente. Luciana Mansano, foi ejetada do carro após o veículo capotar e morreu no local.

Luciana trabalhava no SAMU, era moradora de Faxinal, e prestava serviços em Borrazópolis.