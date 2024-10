Estado realiza leilão de veículos e sucatas com lance mínimo a partir de R$ 1.009,35

O Governo do Paraná, por meio do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto), vinculado à Secretaria da Administração e da Previdência (SEAP), realizará um leilão público, na modalidade maior lance por lote, para a alienação de 291 veículos divididos em 266 lotes, sendo 258 recuperáveis e oito de sucata, todos declarados inservíveis, com lances iniciais para veículos recuperáveis a partir de R$ 1.009,35 (Lote 69). O certame será regido pelo Edital n.º 13/2024 .

O leilão será conduzido por leiloeiro oficial credenciado, com os lances sendo realizados de forma virtual pelo site www.marangonileiloes.com.br. Os interessados devem se cadastrar no portal até o dia 24 de outubro de 2024. Dos lotes classificados como sucatas, somente pessoas jurídicas com registro comprovado no ramo de desmontagem de veículos poderão participar.

Os pátios para visitação estão localizados em Curitiba, São José dos Pinhais e em Ibiporã – Região Metropolitana de Londrina. Pessoas de qualquer região do Estado ou do país podem participar do leilão. No entanto, é de responsabilidade do comprador providenciar a retirada do veículo após o arremate.

Locais e Datas de Visitação

Os veículos estarão disponíveis para visitação nos dias e locais a seguir:

Lotes 01 ao 25: Pátio do IDR-Paraná, Rua Engenheiro Gastão Chaves, 162, Santa Cândida, Curitiba, no dia 21/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 26 ao 28: Pátio do DER, Rua José Veríssimo, 457, Bairro Alto, Curitiba, no dia 21/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 29 ao 58: Pátio da Polícia Científica, Rua Paulo Turkiewicz, 150, Tarumã, Curitiba, no dia 22/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 59 ao 69: Pátio do Instituto Água e Terra, Rodovia BR-277, Km 72, São José dos Pinhais, no dia 22/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 70 ao 185: Pátio da Polícia Civil, Rua Vanderlei Moreno, 14.000, Borda do Campo, São José dos Pinhais, no dia 23/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Lotes 186 ao 266: Pátio do DER, Rua Prof. José Leocádio, 40551, Bom Pastor, Ibiporã, no dia 25/10/2024, das 09h às 12h e das 13h30 às 17h.

Entrega dos Lotes

A entrega dos veículos e sucata arrematados será realizada conforme o cronograma abaixo:

Lotes 01 ao 25: Curitiba, Pátio do IDR-Paraná, entre os dias 28 e 29 de novembro de 2024.

Lotes 26 ao 28: Curitiba, Pátio do DER, no dia 29 de novembro de 2024.

Lotes 29 ao 58: Curitiba, Pátio da Polícia Científica, no dia 2 de dezembro de 2024.

Lotes 59 ao 69: São José dos Pinhais, Pátio do Instituto Água e Terra, no dia 2 de dezembro de 2024.

Lotes 70 ao 185: São José dos Pinhais, Pátio da Polícia Civil, entre os dias 3 e 6 de dezembro de 2024.

Lotes 186 ao 266: Ibiporã, Pátio do DER, entre os dias 10 e 11 de dezembro de 2024.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com o leiloeiro pelos telefones (41) 3205-1805 / (41) 3016-1816 ou pelo e-mail: marangonileiloes@marangonileiloes.com.br.