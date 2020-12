Ex entra em bar e tenta matar mulher na bala

Um homem atirou duas vezes contra a ex-companheira, de 40 anos, por volta das 19h50 de quarta-feira (30), em um bar localizado na Avenida Morangueira, na Zona 7, na cidade de Maringá. Policiais Militares foram acionados, para realizar as buscas ao suspeito, porém, até o presente momento ele não foi localizado. Mariene Aparecida Souza Mota, foi atingida no ombro e no pescoço. Ela foi levada ao Hospital Universitário para atendimento médico, e seu quadro de saúde é considerado estável. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que realizou o atendimento, ela foi encontrada consciente e orientada. A mulher relatou que estava bebendo com amigos quando o ex chegou e efetuou vários disparos na sua direção. A polícia civil vai investigar o caso, que de acordo com as primeiras informações, trata-se de crime passional.

Fonte: Corujão Noticias.