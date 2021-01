Explosões destroem dois barracões em área industrial de Maringá

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam na tarde desta segunda-feira, 4, em Maringá, a pelo menos quatro explosões que aconteceram dentro de uma empresa distribuidora de cilindros de oxigênio explodiu.

Um caminhão que estava no interior da empresa ficou completamente destruído com o incêndio. Um outro carro que estava parado nas proximidades também ficou bastante danificado ao ser atingido por um dos cilindros que voou com as explosões. As causas das explosões serão investigadas.

