F-1000 furtada em Cambira é localizada em Apucarana através de rastreador

Na madrugada desta segunda-feira (5) a Polícia Militar foi informada que no Parque Industrial de Cambira haviam roubado uma caminhonete.

No local foi feito contato com o vigilante, que informou que dois elementos haviam furtado uma caminhonete F-1000 na cor prata, tendo tomado rumo ignorado, que a mesma teria rastreador e que o proprietário estaria monitorando, sendo que este foi repassando as informações de localização para a Polícia Militar.

Pelo rastreador o veículo seguia sentido Apucarana e, em dado momento, teria parado, sendo que a localização dava próximo ao bairro Solo Sagrado, sendo então localizada pela equipe ROTAM em um matagal na área rural, na Rua José Ferragine, e entregue ao proprietário no local.