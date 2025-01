Fagner Paulo é nomeado secretário de Desenvolvimento de Mandaguari

A prefeita Ivoneia Furtado nomeou na manhã desta quarta-feira (8) como secretário de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo, Fagner Paulo da Silva o qual faz aniversario Hoje, completando seus 37 anos, O decreto foi publicado no Diário Oficial do Município.

QUALIFICAÇÃO

Ampla experiência em rotinas administrativas, financeiras, planejamento e organização, gestão de pessoas, delegação e acompanhamento de tarefas. Além de facilidade e experiência com a área comercial. Facilidade para desenvolvimento de equipes, proativo, comunicativo. Excelente capacidade de persuasão e cumprimento de metas, organização e administração do tempo e conhecimento a nível avançado no pacote office, principalmente Excel. Engenheiro Civil com conhecimento e habilidade para realização de projetos e utilização dos principais softwares do mercado como Revit, TQS, Eberick, etc.

ESCOLARIDADE

Gradação: Engenharia Civil – Uningá (2023)

Pós-Graduação: Cálculo Estrutural e Fundações (2024)

Graduação: Administração – Unicesumar (2017)

Pós-Graduação: Administração Financeira – Unicesumar (2019)

Certificação Anbima CPA 10.

CURSOS

Gestão de Cooperativas de Crédito – SEBRAE

Liderança para Condução de Equipes de Alta Performance – Unicesumar

Curso de Recursos Humanos – Fundação Getúlio Vargas

Análise e Planejamento Financeiro – SEBRAE

PROFISSIONAL

Casa Civil do Paraná/Detran – Assessor (2021-2024)

Reciclagem de Pneus Paraná – Encarregado Administrativo (2020-2021)

Cocari – Encarregado Administrativo (2016-2019).

Representante Comercial PJ – Atacado (2011-2016)

Correspondente Bancário Autorizado Direto – Itaú Unibanco, Banco Industrial (2007-2010).

Fagner tem o desafio agora na nova função de estar a frente de todo o trabalho que a prefeita Ivonéia já desenvolve com sua equipe no cuidado com o Turismo, geração de renda e principalmente com o cuidado com o Meio Ambiente, que estará empenhada nos próximos dias no mutirão de limpeza em toda a extensão do município. “Queremos deixar nossa querida Mandaguari cada vez mais limpa”, explicou a prefeita.

Fagner assume o lugar de Yohann Furtado, que estava interinamente no cargo desde outubro de 2024.

Fagner Recebeu os parabéns de seus colegas de trabalho da 81ª Ciretran de Mandaguari, em especial do Chefe Sérgio Ferreira com quem trabalhou por quatro anos.

” A administração de Mandaguari ganha um excelente colaborador, Fagner deixará saudades na 81ª Ciretran, amigo, parceiro e ótimo no que fazia” Declarou o Chefe da 81ª Ciretran de Mandaguari Sérgio Ferreira.