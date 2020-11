Faleceu nesta sexta-feira, 06 de novembro, no Hospital Metropolitano de Sarando, Antônio Valter Pereira, 78 anos. O falecido morava na Rua Francisco Nogueira de Matos, no Jardim Progresso I. O velório será a partir das 12 horas e o sepultamento ocorrerá às 17 horas de hoje (06), no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Rubens Silva.