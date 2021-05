Faleceu Augusta Amélia Campos de Oliveira

Faleceu na noite da sexta-feira, 21 de maio, em sua residência, na Rua José Ferreira, Nhô Belo, centro, Augusta Amélia Campos de Oliveira, 88 anos. O corpo está sendo velado na Capela do Prever e o sepultamento será às 15 horas deste sábado, 22 de maio, no Cemitério Municipal de Mandaguari. A falecida era viúva do seu Plínio Machado, mãe de 9 filhos Antônio Luiz (falecido), José Carlos, Elizabete, Carlos Alberto, Antônio Carlos, Francisco Carlos, Eliane, Elenice e Edilaine. Dona Augusta mãe do ex-prefeito Carlinhos e do Doutor José Carlos.

Foto: Rede Social da Família, Por Rubens Silva.