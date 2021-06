Faleceu na segunda-feira, 31 de maio, na Santa Casa, em Maringá, Antônio Carlos de Santana, 56 anos. “Baiano Mecânico” estava em tratamento de Covid-19 e não resistiu. “Baiano mecânico”, trabalhava na Auto Mecânica Bassoli e era frequentador dos grupos de Off Road de Mandaguari. Ele morava na Rua Luís Resende, no Jardim São João. Conforme o Sistema Prever, o sepultamento será sem velório nesta terça-feira, 01 de junho, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Foto: Rede Social da Família