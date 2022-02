Celia de Almeida Saymczok, 69 anos, morreu na madrugada de terça-feira (15), por volta da 1h40, no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari, onde estava internada para tratamento de saúde.

Moradora da Rua Rufino Maciel, no Centro de Mandaguari. Seu corpo foi velado na Sala 1 da Capela Mortuária de Mandaguari, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O seu sepultamento aconteceu na quarta-feira (16), no Cemitério Municipal.

Por Fernando Damas.