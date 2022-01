Faleceu na noite desta sexta-feira (14) Celso Ricardo Vrenna, filho mais velho do João Vrenna e Jandira. Por muitos anos foi comerciante no Jardim Progresso e Esplanada com o Mercado Vrenna.

Celso a um bom tempo realizava cuidados com sua saúde e hoje infelizmente não resistiu. O velório terá incio as 06 horas e o sepultamento esta previsto para 15/01 as 16h40 no Cemitério municipal.

Colaborou Rubens Silva.