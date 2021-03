Faleceu na madrugada deste domingo, 28 de março, Dioni Wesley Donato do Prado, de 28 anos. Ele faleceu no Hospital Cristo Rei em Mandaguari. Dioni era morador do Jardim São José, Rua Carmem Moreno Rui.

O corpo foi sepultado às 10 horas deste domingo, 28 de março, sem velório, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Por Rubens Silva.