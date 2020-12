Faleceu na manhã desta segunda-feia, em sua casa, Rua José Schincariol, no Jardim Progresso, Edelsino Aparecido de Jesus, 67 anos. Ele faleceu de morte natural, trabalhou por muitos anos como saqueiro na Comercial Mandaguari e ultimamente vendia doces em frente ao Colégio José Luiz Gori. O corpo do Edelsino Saqueiro está sendo velado na Capela do Prever e o sepultamento será às 17 horas desta segunda-feira, 07 de dezembro, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Rubens Silva.