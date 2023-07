Faleceu Elio José Gravena

Faleceu na madrugada deste sábado 01-07, Elio José Gravena aos 65 anos, vítima de infarto,

Elio morava a Rua Augustinho Galindo, no jardim Alípio Costa, muito conhecido e querido, trabalhou por muitos anos de enfermeiro na Empresa Romagnole nos anos 90, também no antigo Hospital Rural, Cristo Rei e PAM.

O velório teve início as 9h, o sepultamento foi as 16h30 no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Descanse em paz meu amigo, todos os dias me mandava mensagem de bom dia e hoje uma noticia triste, você se foi, ficará em nossa memoria a sua pessoa, que Deus o tenha em seu descanso, minhas condolências a família “Sérgio Ferreira”