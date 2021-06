Faleceu nesta terça-feira, 29 de junho, no Hospital Metropolitano de Sarandi, Endrew Henrique Ferreira de 28 anos. Ele foi vítima de complicações da Covid-19. Ele morava na Rua Mario Correia Neves, no Jardim Boa Vista. O velório começa às 6 horas desta quarta-feira (30), na Capela do Prever e o seu sepultamento será às 14 horas, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Por Rubens Silva.