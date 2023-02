Faleceu Geraldo Afonso Duarte

Geraldo Afonso Duarte, 74 anos, morreu na noite de quarta-feira (22), por volta das 22h20, no Hospital Santa Casa em Maringá, onde estava internado para tratamento de saúde.

Morador da Avenida Amazonas, região central de Mandaguari, Duarte foi por muitos anos proprietário do Restaurante Sol Nascente.

Ele era pai do Marcelo Duarte, da Academia Fire Fitness.

O corpo foi velado no Salão Nobre da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento acontece nesta quinta-feira (23), as 16h30 no Cemitério Municipal.

Por Fernando Damas.