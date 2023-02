Faleceu Hilário Dalbem

Hilário Dalbem, 67 anos, faleceu na manhã desta sexta-feira (10), no Hospital do Câncer, em Maringá, onde estava internado para tratamento de câncer na pele.

morava da Rua Manoel Loureiro Bexiga, no Jardim São Marcos, por anos trabalhou para empresa Romagnole. Ele era pai do Wesley, William e Wudson.

O velório terá início nesta sexta-feira, às 19h, na Sala 1 da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O horário de sepultamento acontece no sábado (11), às 10h30, no Cemitério Municipal.