Faleceu, na noite do sábado, (25) no Hospital Bom Samaritano de Maringá, Idalina F. Siquinelli, 95 anos. Ela estava internada com problema do coração.

Idalina é mãe da Ivanilde Siquinelli Mendes, Ivone Siquinelli Paulo, Iraides Siquinelli Fancelli, Elizabeth Siquinelli Silva, Osmail Siquinelli e Orivaldo Siquinelli.

O velório acontece na Capela do Prever e o sepultamento será na tarde deste domingo, 26 de setembro, no Cemitério Municipal de Mandaguari.