Faleceu na madrugada de quinta-feira, 04 de novembro, em sua casa, no km 34 da PR-444, na propriedade do Café Bela Esperança, João Lopes, 94 anos. João Lopes era um dos pioneiros de Mandaguari. Ele era pai de Wilson, Edson e João Carlos Lopes. O velório ocorreu na Capela do Prever. O sepultamento foi às 17 horas de quinta, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

À família as condolências do Mandaguari Online.

Foto: Rede Social da Família,