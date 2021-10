Faleceu na noite da quinta-feira, 21 de outubro, no Hospital Bom Samaritano, em Maringá, João Macedo da Silva (João Bala), 65 anos. João Bala morava no Jardim Cristina. Em 5 de setembro sofreu um infarto, algumas semanas depois voltou para casa, sendo internado novamente no dia 22 de setembro, após outro infarto. O corpo foi velado na Capela do Prever e o sepultamento ocorreu na tarde de sexta-feira, 22 de setembro, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Foto: Rede Social.