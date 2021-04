Faleceu no sábado, 24 de abril, na Santa Casa, em Maringá, José Devanir dos Santos, 62 anos. José Devanir morava na Rua Maria Dolores Garcia, no Jardim Cristina. Seu corpo foi velado na Capela do Prever e o sepultamento foi às 16 e 30 do domingo, no Cemitério Municipal de Mandaguari.