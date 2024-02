Faleceu José Jovino Filho

É com pesar que informamos o falecimento de José Jovino Filho aos 86 anos.

Pioneiro, chegou em Mandaguari em 1959 e deixa a esposa dona Cicera e três filhos, sendo eles o empresário Marcos Jovino, Isenete Jovino do Bazar Líder e Isaac Jovino que a muito anos trabalha na Cocari.

Presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, enquanto em saúde foi muito ativo na comunidade assembleiana.

Morou por muito anos nos Jardins Progresso e Esplanada, atualmente era morador do Centro.