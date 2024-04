Faleceu Laura de Faria Peixoto

Faleceu aos 57 anos, na madrugada desta terça-feira (16) Laura de Faria Peixoto. Ela lutava contra um câncer.

Muito querida na comunidade, em especial nos Cinco Conjuntos, onde morava. Pertencia à Igreja Presbiteriana Renovada.

A Laura era mãe do Ronaldo e do Rogério, ex esposa do Ranilson, também irmã do Vermelho da garagem, Inspetor Pedro Faria da PRF, Claudio Faria investigador da Policia Civil

Deixa um legado muito grande de amor, esperança, fé e perdão.

O velório será na capela do Prever em Mandaguari, com início às 11h. O sepultamento ocorrerá amanhã cedo, com horário a ser confirmado.