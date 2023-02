Faleceu Luiz Eduardo

Luiz Eduardo Mendes da Silva, 63 anos, morreu na madrugada de quarta-feira (22), por volta das 5h, no Pronto Atendimento Municipal (PAM), após passar mal.

Morador da Rua Padre Antônio Lock no Centro, e muito conhecido pela comunidade, Luiz tinha uma empresa de extintor, e era pai do Carioca do Lanche.

Seu corpo foi velado no Salão Nobre da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento aconteceu na quarta-feira (22), às 16h30, no Cemitério Municipal.

Por Fernando Damas.