Faleceu Maria Aparecida de Camargo

Lamentamos informar o falecimento de Maria Aparecida de Camargo aos 87 anos, mãe do ex-comandante da Polícia Militar de Mandaguari, Tenente Camargo, ocorrido neste sábado dia 15 de julho de 2023, às 11h30. Ela nasceu em 21 de abril de 1936 e residia inicialmente no Jardim Progresso, mas atualmente estava morando no Jardim Hawai. O velório terá início às 17h00 e o sepultamento ocorrerá amanhã, dia 16 de julho, às 09h00 da manhã. Neste momento de dor, prestamos nossos sentimentos aos familiares e amigos.