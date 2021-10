Faleceu nesta terça feira (5) no hospital universitário da cidade de Maringá, Maria Margarida da Conceição Gonçalves de 65 anos, a qual morava no Conjunto Vila Verde, o velório está acontecendo na capela mortuária do Prever, o sepultamento acontecerá no cemitério municipal de Mandaguari em horário a ser definido pelos familiares.