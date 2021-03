Faleceu Marilene Martins Romão

Faleceu na tarde de quarta-feira, 24 e março, em decorrência da Covid-19, na Santa Casa em Maringá, Marilene Martins Romão, 53 anos. Marilene morava na Rua Olímpio Valério, no Jardim Progresso, em Mandaguari. O corpo de Marilene foi velado em Marialva. De acordo com familiares, ela já estava no período de pós-Covid, ou seja, não estava mais com o vírus e nem transmitia a doença, por isso a Santa Casa emitiu uma declaração que permitia a realização de seu velório. O sepultamento foi na tarde de quinta-feira, 25, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Por Rubens Silva.