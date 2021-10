Faleceu no início da noite desta terça feira (5) o Alfaiate João de Freitas nascido em 15 de Março de 1936, o mesmo estava internado a um mês no HU em Maringá.

O alfaiate João morou por muitos anos próximo a empresa Romagnole Matriz, e é pai do Anselmo Freitas projetista.

O velório terá início as 6h de amanhã (06) e o sepultamento está previsto para as 14 horas no cemitério municipal.