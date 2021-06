Faleceu o Rotariano Dr. Fernandes Bianchini

Faleceu o dentista e companheiro do Rotary, Fernandes Bianchini, 78 anos, ocorrido no início da madrugada desta terça-feira (29), por volta da meia-noite, no Hospital Santa Casa, em Maringá.

Morador da Avenida Presidente Vargas, Bianchini era casado com a professora Nair Bianchini e pai do dentista Júnior Bianchini, além de atuar como cirurgião dentista Fernandes Bianchini foi voluntário no Rotary Club em Mandaguari, responsável por inúmeros intercâmbios de jovens para todo o mundo através do Rotary distrito 4630.

O corpo será velado na Sala 2 da Capela Mortuária, com inicio ás 10h, localizada na Avenida Amazonas esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza, em Mandaguari. O enterro esta agendado para tarde desta terça-feira as 16h, no cemitério municipal.

Nascido no dia 29 de setembro de 1942, doutor Fernandes Bianchini estudou odontologia em Lins, e logo após de recém formado, ao visitar parentes em Mandaguari, escolheu a cidade para atuar em sua profissão, época em que apenas quatro profissionais atuavam por aqui.

Hoje a Odontologia Bianchini é a clínica odontológica é a clínica mais antiga de Mandaguari, atuando há mais de 56 anos no município, sendo milhares de pacientes atendidos pelo doutor Fernandes Bianchini.

Sua morte não é apenas sentida pelos familiares e amigos, mais por toda a cidade de Mandaguari, sendo essa escolhida por ele para trabalhar, constituir sua belíssima família, além de seus trabalhos voluntários. Fica aqui os sentimentos.

Colaboração Fernando Damas.