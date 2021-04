Faleceu na tarde da sexta-feira, 16 de abril, no Hospital da Providência, em Apucarana, Florindo Garcia de Oliveira, 81 anos. Seu Flor, morava na Rua Padre Antônio Lock, centro de Mandaguari. Ele trabalhava afiando tesouras e outros objetos e era muito popular na sociedade. O corpo foi sendo velado na Capela do Prever e o sepultamento será foi no sábado, 17 de abril, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Foto: Rede Social da Família.