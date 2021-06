Faleceu nesta sexta-feira, 11 de junho, no HU de Maringá, Olinda de Mello Benetti, 77 anos. Ela morava no Jardim Esplanada e estava internada devido a um Acidente Vascular Cerebral. O corpo está sendo velado na Capela do Prever, o sepultamento será às 10 horas deste sábado, 12 de junho, no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Foto: Rede Social da Família, Rubens Silva.