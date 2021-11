Faleceu na noite da quinta-feira, 25 de novembro, no PAM, Ozilia Zottelle, 83 anos. Ozilia era morava na Rua Alonso Peres Munhoz, no Jardim Progresso. Seu corpo está sendo velado na Capela do Prever e o sepultamento será às 16h desta sexta-feira (26), no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Por Rubens Silva.