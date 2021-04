Faleceu na noite da quinta-feira, 22 de abril, no PAM de Mandaguari, Pedrina Paulo Domingues, 84 anos. A falecida morava na Rua Santos Dumont, no Jardim Esplanada. O corpo foi velado na Capela do Prever e o sepultamento foi às 10 horas desta sexta-feira, 23 de abril, no Cemitério Municipal de Mandaguari.