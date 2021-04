Faleceu Rosa Sophia Romagnole

A empresa Romagnole divulgou a seguinte nota:

É com pesar que comunicamos o falecimento da senhora Rosa Sophia Romagnole, ocorrido neste sábado, na cidade de Maringá, onde ela estava internada por conta de problemas decorrentes da doença de Parkinson. Dona Rosa tinha 81 anos e era esposa do senhor Vicente Romagnole, um dos fundadores desta companhia.

Natural de Londrina (PR), ela mudou-se para Mandaguari ainda criança e durante muitos anos se dedicou à trabalhos voluntários na comunidade. Uma das instituições nas quais atuou foi o Asilo São Vicente de Paulo, onde participou de diversas atividades e liderou campanhas para arrecadação de recursos a fim de garantir a manutenção das atividades e a execução de melhorias na estrutura do local.

Casada há 61 anos com o senhor Vicente, dona Rosa deixa quatro filhos, oito netos e seis bisnetos. Por conta do momento de pandemia e a fim de evitar aglomerações, as cerimônias de velório e sepultamento serão restritas aos familiares.