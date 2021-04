Faleceu Rosimeire, esposa do Vereador Sebastião Alexandre

Faleceu Rosimeire Martini da Silva 53 anos, esposa do Vereador Sebastião Alexandre. Rosimeire deu entrada no Pam e semana passada no domingo dia (10) foi transferida para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Sarandi, onde estava internada para tratamento de Corona Vírus (Covid-19) e neste sábado (17) por volta das 11h30 veio a falecer.

A Rosimeire morava a Rua Alonso Peres Munhoz no Jardim Progresso.

A toda Família nossos sentimentos, e que Deus conforte os familiares nesta hora tão difícil.