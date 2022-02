Faleceu na manhã de domingo (30) Silvio Silvestre dos Santos popularmente conhecido em Mandaguari por Seu Neno pai do Ex vereador Aroldo das antenas e do Dri Lanches.

Seu Neno estava internado em um hospital em Maringá já alguns dias, seu quadro de saúde piorou e veio a óbito, Seu NENO deixa esposa a Nair, 8 filhos e 21 netos.