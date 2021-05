Faleceu na tarde da terça-feira, 11 de maio, no Hospital do Câncer, em Maringá, Sônia Maria Levorato Guarnieri, 59 anos. A mandaguariense estava morando na Cidade Canção. O corpo foi velado na Capela do Prever e o sepultamento foi às 16h30 desta quarta-feira, 12 de maio, no Cemitério Municipal de Mandaguari.