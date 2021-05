Faleceu na segunda-feira, 10 de maio, no Hospital Santa Clara de Colorado, Vânia Luiza Brandão Duailibe, 46 anos. Ela estava internada desde o sábado, 8 de maio, por complicações da Covid-19. Ela é da família Loureiro de Mandaguari e morava na Estrada Luiz Zavatini, na Vila Vitória. Era sobrinha do pastor Manoel Loureiro, mãe de Larissa Duailibe e sogra do comunicador Alexandre Vrenna.

Rubens Silva.