O ex-vereador e escritor mandaguariense Walter Domingos, 77 anos, faleceu nesta quinta-feira, 25 de março, em decorrência da Covid-19.

Domingos veio a óbito no Hospital Norte do Paraná (Honpar), o antigo João de Freitas, em Arapongas. Ele estava no Honpar desde a última segunda-feira (22), para onde foi transferido após ficar vários dias internado no Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari.