Ari Moreira, 76 anos, faleceu na quarta-feira, 04 de novembro, no Hospital Cristo Rei, em Mandaguari. Moreira morava na Rua Santos Dumont, no Jardim Esplanada. Seu corpo está sendo velado na Capela do Prever e o sepultamento será às 13h30 desta quinta-feira (5), no Cemitério Municipal de Mandaguari.

Rubens Silva.