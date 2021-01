Falecimento de ex-servidor Antonio Adão Gomes

Com pesar anunciamos o falecimento do ex-servidor municipal do Setor de Tributação, Antonio Adão Gomes, 73 anos, ocorrido na manhã desta sexta-feira, dia 22 de janeiro.

Ele estava internado em Maringá pra tratamento de saúde, Morava a Rua Padre Antônio Lock, no Centro. Trabalhou por 35 anos na Prefeitura do Município de Mandaguari, se aposentado como Fiscal do setor de Tributação, local de trabalho de sua filha, Sandra Regina Adão Castro, que está completando 34 anos de serviços prestados ao município.

O velório acontece na Capela do Prever, o sepultamento será amanhã (23) sábado em horário não definido.